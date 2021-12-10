Ученые раскритиковали мнение о легкости омикрон-штамма

Безответственно называть омикрон-штамм легким, с критической оценкой выступил заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает ТАСС.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Могу ответственно заявить, что прилетают уже иммунные люди и у них уже есть омикрон. Да, клиника у иммунных людей с омикроном крайне смазанная, она есть, но минимальна», — заявил Логунов.

По его мнению, еще предстоит выяснить, как будут переносить новый вариант коронавируса пожилые люди и те, у кого еще не сформировался иммунитет.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее отметил, что в России выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса. Кроме того, в Роспотребнадзоре указали, что в стране у двух человек подтверждено инфицирование омикрон-штаммом.

В понедельник, 6 декабря, Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.