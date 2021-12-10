Раскрыты подробности о вакцинации подростков от COVID-19

Вакцинация российских детей носит добровольный характер и должна основываться на решении их родителей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя главы Минздрава РФ Олега Салагайя.

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По его словам, в 50 странах, в том числе в США и европейских государствах, успешно вакцинируют подростков. Он напомнил, что в июне Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать несовершеннолетних от COVID-19. Эксперты отмечают, что иммунизация не только сокращает число тяжёлых случаев, но в целом способствует снижению распространённости коронавируса.

В Минздраве при подготовке к вакцинации детей 12-17 лет исходят из положительных данных международных исследований и необходимости обеспечения доступности такой вакцинации. Салагай подчеркнул, что вакцинация, безусловно, носит добровольный характер и должна проводиться, прежде всего, с согласия родителей.

В России за текущий год зарегистрировано более 570 тысяч случаев заболевания коронавирусом у детей до 17 лет, это 9,5 процента от всех случаев заражения за этот период.