Роскомнадзор освободил Tor и почти сразу вновь начал его банить

В начале декабря в России начали блокировать Tor — сервис для анонимного изучение интернета. У многих доступ к проекту попросту пропал, однако часть пользователей продолжала пользоваться им. Предположительно, бан возник из-за какой-то «запрещённой информации» на сайте платформы.

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Однако спустя неделю, утром 9 декабря, в Роскомнадзоре перестали блокировать сам сервис, оставив бан на сайт Tor из-за всё тех же запрещённых сведений. Радость продлилась недолго, поскольку уже через несколько часов ведомство вновь начало блокировать и сервис. Сам Роскомнадзор публично не заявляет о блокировке Tor.