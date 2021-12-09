«МегаФон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России

На предприятиях «Сибура» «МегаФон» запустит частную беспроводную LTE-сеть к 2024 году.

Фото: пресс-служба «МегаФон» пресс-служба «МегаФон»

«МегаФон» на предприятиях «Сибура» по всей России запустит частную беспроводную LTE-сеть к 2024 году. Сеть позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «МегаФона».

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«МегаФон» и «Сибур» подписали соглашение о строительстве сети в декабре 2021 года. За несколько лет будет завершен полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищенных смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, Wi-Fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 миллиардов рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации "Сибура" на горизонте нескольких лет составит более 59 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что развертывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала», — рассказал член правления — исполнительный директор «Сибура» Василий Номоконов.

По словам Василия Номоконова, сотрудничество с «МегаФоном» позволит получить самую большую сеть PLTE в России. «Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок с общей площадью в 33,2 миллиона квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», — добавил топ-менеджер компании.

Корпоративная сеть PLTE будет развернута на территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». «МегаФон» обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 мегагерц. Это позволит увеличить емкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. Кроме того, PLTE будет изолировать технологические процессы «Сибура» от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

«"МегаФон" первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, проект с "Сибуром" станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность "Сибуру" оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

По его словам, частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. Также в перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети.

Основные достоинства сетей PLTE для «Сибура» как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов — это скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности. Так, сети PLTE позволят «Сибуру» использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны традиционную радиосвязь, а с другой стороны — чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.