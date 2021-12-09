В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
20 минут назад

«Спутник V» признан самой безопасной вакциной в мире

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» названа самой эффективной и безопасной вакциной в мире. Специалисты оценили ее эффективность в 91,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статью ученых Института Гамалеи в ведущем медицинском журнале The Lancet.

«Спутник V» признан самой безопасной вакциной в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнил профессор вирусологии Ян Джонс из Университета Рединга (Великобритания) в комментарии на сайте журнала, разработка препарата «Спутник V» подвергалась критике за отсутствие прозрачности, неподобающую поспешность и «срезание углов». Он подчеркнул, что результат, опубликованный в журнале, наперекор всем замечаниям доказывает научный принцип вакцинации «Спутником V». Джонс заключил, что теперь к мировой борьбе с COVID-19 может присоединиться еще одна вакцины.

В научной статье группы ученых Института Гамалеи говорится, что последовательное введение двух доз «Спутника V» обеспечивает эффективность против симптоматического COVID-19 на 91,6%. Эта информация основана на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний.

В публикации отмечается, что продолжительность действия препарата «Спутник V» может быть равна двум годам и более. Также примечательно, что у участников старше 60 лет замечена высокая эффективность вакцины. Не было подтверждено ни одного случая умеренного или тяжелого COVID-19.

Заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова заявила, что в процессе исследования не было зафиксировано ни одного серьезного побочного эффекта.

Наука и техника,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители