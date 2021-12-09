«Спутник V» признан самой безопасной вакциной в мире

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» названа самой эффективной и безопасной вакциной в мире. Специалисты оценили ее эффективность в 91,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статью ученых Института Гамалеи в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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Как напомнил профессор вирусологии Ян Джонс из Университета Рединга (Великобритания) в комментарии на сайте журнала, разработка препарата «Спутник V» подвергалась критике за отсутствие прозрачности, неподобающую поспешность и «срезание углов». Он подчеркнул, что результат, опубликованный в журнале, наперекор всем замечаниям доказывает научный принцип вакцинации «Спутником V». Джонс заключил, что теперь к мировой борьбе с COVID-19 может присоединиться еще одна вакцины.

В научной статье группы ученых Института Гамалеи говорится, что последовательное введение двух доз «Спутника V» обеспечивает эффективность против симптоматического COVID-19 на 91,6%. Эта информация основана на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний.

В публикации отмечается, что продолжительность действия препарата «Спутник V» может быть равна двум годам и более. Также примечательно, что у участников старше 60 лет замечена высокая эффективность вакцины. Не было подтверждено ни одного случая умеренного или тяжелого COVID-19.