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51 минуту назад

Путин удивился стоимости поездки на Восточный

Президент России Владимир Путин высказался за развитие туризма на космодроме Восточном, но возмутился высокими ценами за оформление таких "путевок".

Путин удивился стоимости поездки на Восточный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на 3-4 дня составляет порядка 100 тыс. рублей. Большая часть этой суммы уходит не на билеты, а на всевозможные бумаги для оформления разрешения.

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"Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.?" - удивился Путин. Но получил утвердительный ответ. "Но 100 тыс. - я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это", - пообещал президент.

По его мнению, для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу.

"Там сложно достаточно добираться, из аэропорта "вертушками" лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на "вертушке" - погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра", - поделился подробностями одной из командировок Путин.

Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью "пока сложно", но заверил, что "это временные сложности".

"Пусковая установка работает, под тяжелую технику [ракеты-носителя тяжелого класса] все делается, работа идет активно, полосу строят активно, та что построят - и все будет проще", - рассчитывает Путин.

Необходимость популяризации

Он видит необходимость популяризации объекта.

"Я даже не знал, что есть такой туризм туда, надо это делать обязательно, надо достраивать город Циолковский, делать его современным, с хорошей социальной структурой, так, чтобы было интересно, приятно жить, чтобы работалось с душой, чтобы молодые люди, семьи могли там функционировать и жить достойно", - указал глава государства.

Он заметил, что "все это в планах есть". Будет реализовано - сто процентов", - убежден президент.

Путин также рассказал участникам встречи, как несколько лет назад лично занимался созданием космодрома "Восточный".

"Не хотели и денег всегда не было. Выбирали место, сначала выбрали одно, потом - другое. Потом я поехал на место в 2009 году и окончательно точку поставили", - напомнил Путин ход событий.

Президент также заверил, что поговорит с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на тему содействия программе запусков малых спутников, созданных молодыми людьми.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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