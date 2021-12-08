Путин удивился стоимости поездки на Восточный

Президент России Владимир Путин высказался за развитие туризма на космодроме Восточном, но возмутился высокими ценами за оформление таких "путевок".

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На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на 3-4 дня составляет порядка 100 тыс. рублей. Большая часть этой суммы уходит не на билеты, а на всевозможные бумаги для оформления разрешения.

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"Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.?" - удивился Путин. Но получил утвердительный ответ. "Но 100 тыс. - я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это", - пообещал президент.

По его мнению, для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу.

"Там сложно достаточно добираться, из аэропорта "вертушками" лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на "вертушке" - погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра", - поделился подробностями одной из командировок Путин.

Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью "пока сложно", но заверил, что "это временные сложности".

"Пусковая установка работает, под тяжелую технику [ракеты-носителя тяжелого класса] все делается, работа идет активно, полосу строят активно, та что построят - и все будет проще", - рассчитывает Путин.

Необходимость популяризации

Он видит необходимость популяризации объекта.

"Я даже не знал, что есть такой туризм туда, надо это делать обязательно, надо достраивать город Циолковский, делать его современным, с хорошей социальной структурой, так, чтобы было интересно, приятно жить, чтобы работалось с душой, чтобы молодые люди, семьи могли там функционировать и жить достойно", - указал глава государства.

Он заметил, что "все это в планах есть". Будет реализовано - сто процентов", - убежден президент.

Путин также рассказал участникам встречи, как несколько лет назад лично занимался созданием космодрома "Восточный".

"Не хотели и денег всегда не было. Выбирали место, сначала выбрали одно, потом - другое. Потом я поехал на место в 2009 году и окончательно точку поставили", - напомнил Путин ход событий.