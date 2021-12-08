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46 минут назад

Астрономы обнаружили сверхгигантскую газовую планету в системе Бета Центавра

У звездной пары Бета Центавра А и В (b Cen AB или HIP 71865) астрономы обнаружили газовую планету, в 11 раз превосходящую Юпитер. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Астрономы обнаружили сверхгигантскую газовую планету в системе Бета Центавра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые установили, что двухзвездная система b Cen AB в созвездии Центавра находится в 325 световых годах от Земли. Масса HIP 71865 превышает массу Солнца минимум в шесть раз.

Все это делает двухзвездную систему с подтвержденной планетой самой большой из обнаруженных на сегодняшний день. До сих пор у звезд массивнее Солнца более чем в три раза не удавалось обнаружить небесных тел.

Также астрономы выяснили, что обнаруженный газовый гигант вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем. Соответственно, орбита планеты в 100 раз превосходит орбиту Юпитера.

Наблюдение за планетой ученые начали еще в марте 2019 года и продолжали по апрель 2021 года с помощью оптической системы SPHERE, установленной на телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.

Предполагается, что открытие газового гиганта в Бета Центавра способно перевернуть понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные учеными данные доказывают, что небесные тела способны находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее.

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