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36 минут назад

В КНР одобрили первое средство для лечения COVID-19

В КНР одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител, пишет ТАСС.

В КНР одобрили первое средство для лечения COVID-19
Фото: ReutersReuters

Заявка на регистрацию была подана пекинской компанией Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Препарат был одобрен Государственным управлением по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Средство представляет собой раствор для инъекций. Оно предназначено для лечения взрослых и подростков 12-17 лет.

Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.

Ранее газета Keji Ribao сообщала, что комбинация BRII-196 и BRII-198 продемонстрировала эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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