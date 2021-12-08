В КНР одобрили первое средство для лечения COVID-19

В КНР одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител, пишет ТАСС.
Заявка на регистрацию была подана пекинской компанией Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Препарат был одобрен Государственным управлением по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.
Средство представляет собой раствор для инъекций. Оно предназначено для лечения взрослых и подростков 12-17 лет.
Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.
Ранее газета Keji Ribao сообщала, что комбинация BRII-196 и BRII-198 продемонстрировала эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.