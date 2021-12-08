В КНР одобрили первое средство для лечения COVID-19

В КНР одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса на основе нейтрализующих антител, пишет ТАСС.

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Заявка на регистрацию была подана пекинской компанией Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology. Препарат был одобрен Государственным управлением по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Средство представляет собой раствор для инъекций. Оно предназначено для лечения взрослых и подростков 12-17 лет.

Созданные на основе антител компоненты лекарства получили названия BRII-196 и BRII-198.