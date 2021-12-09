В начале октября Apple не вызвала на сверхурочные работы сборщиков на китайских заводах, где собирают iPhone и iPad. 1 октября в Китае праздновали День образования КНР, после которого следовали длинные выходные («золотая неделя»), когда работникам можно не выходить на смены. По данным газеты Nikkei, это произошло впервые за 10 лет. Причина приостановки конвейеров — проблемы с поставками комплектующих.

Праздничные дни в Китае всегда были самым напряжённым временем в году для производства гаджетов. Однако сейчас из-за ограниченного количества компонентов и чипов работникам выдали отгулы вместо предложения поработать сверхурочно. Один из управляющих цепочками поставок заявил, что работа в выходные была бы бессмысленной, так как собирать новые гаджеты было бы не из чего.

iPhone 13 Pro Max содержит более 2000 компонентов. При этом именно с более мелкими и дешёвыми чаще всего есть проблемы в цепочке поставок. На задержки поставок повлияли сразу несколько факторов: ограничения на использование промышленной энергии в Китае, локдаун в Малайзии и многомесячный карантин во Вьетнаме, который замедлил производство модулей камеры iPhone от Sharp. Также на поставки повлияли ограниченное предложение и несоответствие заказанных компонентов друг другу.

После запуска линейки iPhone 13 и новых iPad в сентябре Apple отстаёт от заявленных производственных целей на миллионы единиц и упускает миллиарды долларов дохода. Многие пользователи по всему миру уже не успеют купить продукты Apple в качестве праздничных подарков.

В сентябре и октябре производство iPhone 13 сократилось на 20% по сравнению с предыдущими планами, заявили представители поставщиков. Этому не помешало то, что Apple отдала производству флагманского смартфона максимальный приоритет в части компонентов. Производство новых моделей iPhone идёт в ущерб других продуктов, таких как iPad и более старых версий, iPhone 12 и iPhone SE. Их объёмы производства снизились на четверть, а сборка iPad — вполовину.

Apple была вынуждена сократить свою общую производственную цель на 2021 год вместо 95 млн iPhone 13 до 83–85 млн. Сейчас, даже несмотря на возобновление производства в ноябре, компания недотягивает до своей цели по производству 230 млн iPhone в общей сложности на 15 млн единиц.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что сбои в цепочке поставок дорого обойдутся Apple в последнем квартале 2021 года. Он признал, что ограничения поставок стоили компании от $3 до $4 млрд упущенной выгоды в апреле — июне и ещё $6 млрд в июле — сентябре.

Дефицит iPhone 13 и iPhone 12 привёл к тому, что Apple потеряла долю российского рынка. Сейчас некоторые модели смартфонов от Apple можно купить только по предзаказу. Срок ожидания варьируется от двух до восьми недель. На этом фоне доля рынка по штучным продажам айфонов в России в ноябре снизилась на 3,5 п. п. Эксперты предсказали переход потребителей на смартфоны от Samsung и Realme, если дефицит сохранится.