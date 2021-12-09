iPhone и Apple Watch начали использовать в качестве ключей

Компания Apple объединилась с сетью отелей Hyatt для того, чтобы превратить iPhone и Apple Watch в ключи от дверных замков. Пока, правда, технология работает лишь в гостиничных номерах отелей Hyatt.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Доступны виртуальные ключи будут в приложении Apple Wallet. На данный момент инициатива проходит в экспериментальном режиме в шести участвующих отелях в США: Andaz Maui at Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley и Hyatt Regency Long Beach.

Отметим, что смартфоны и «умные» часы Apple смогут не только разблокировать номер, но и открывать другие места общего пользования, которые обычно защищаются ключ-картами. К таковым, например, относятся спортзалы, бассейны и лифты.