Москва и Афины намерены продвигать изучение русского и греческого языков

Россия и Греция намерены продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных организациях своих стран.

Об этом говорится в «Совместном плане действий между Российской Федерацией и Греческой Республикой на 2022—2024 годы», который опубликован на сайте Кремля.

«Стороны намерены продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных организациях Сторон», — говорится в сообщении.