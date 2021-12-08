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30 минут назад

Москва и Афины намерены продвигать изучение русского и греческого языков

Россия и Греция намерены продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных организациях своих стран.

Об этом говорится в «Совместном плане действий между Российской Федерацией и Греческой Республикой на 2022—2024 годы», который опубликован на сайте Кремля.

«Стороны намерены продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных организациях Сторон», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В Сочи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а к визиту греческого премьера приурочили подписание документов в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы и высокие технологии.

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