«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный

Поездка на космодром для взрослого будет стоить менее 10 тыс. руб., сообщила госкорпорация. Ранее Путин пообещал разобраться с ценами после заявления о том, что тур на Восточный на 3-4 дня обойдется в 100 тыс. руб, сообщает РБК.
Оформление услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых россиян обойдется менее чем в 10 тыс. руб., а для детей — менее 5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Как уточнили в госкорпорации, обработка и оформление заявки для получения разрешения посетить объекты Восточного будет стоить 2860 руб. в пусковой период. Билет для взрослых на космодром с экскурсией по объектам и разрешением любительской съемки обойдется в 2,6 тыс. руб. Услуги гида будут стоить 1560 руб., а наблюдение за пуском — 2250 руб.