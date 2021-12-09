«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный

Поездка на космодром для взрослого будет стоить менее 10 тыс. руб., сообщила госкорпорация. Ранее Путин пообещал разобраться с ценами после заявления о том, что тур на Восточный на 3-4 дня обойдется в 100 тыс. руб, сообщает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Оформление услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых россиян обойдется менее чем в 10 тыс. руб., а для детей — менее 5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».