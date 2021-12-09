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48 минут назад

«Роскосмос» скорректировал стоимость путевки на Восточный

Поездка на космодром для взрослого будет стоить менее 10 тыс. руб., сообщила госкорпорация. Ранее Путин пообещал разобраться с ценами после заявления о том, что тур на Восточный на 3-4 дня обойдется в 100 тыс. руб, сообщает РБК.

«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оформление услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых россиян обойдется менее чем в 10 тыс. руб., а для детей — менее 5 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как уточнили в госкорпорации, обработка и оформление заявки для получения разрешения посетить объекты Восточного будет стоить 2860 руб. в пусковой период. Билет для взрослых на космодром с экскурсией по объектам и разрешением любительской съемки обойдется в 2,6 тыс. руб. Услуги гида будут стоить 1560 руб., а наблюдение за пуском — 2250 руб.

Наука и техника,Роскосмос,
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