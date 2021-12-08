Как защитить смартфон от взлома в новогодние праздники

Западные эксперты по кибербезопасности рассказали, как пользователям обезопасить себя при посещении торговых центров и других общественных мест в преддверии новогодних праздников.

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Эксперты отметили, что именно накануне Нового года мошенники используют недосмотр владельцев смартфонов при пользовании общественными Wi-Fi — именно в эти моменты, как правило, происходят кибератаки на устройства. Чтобы этого избежать, нужно при подключении к общедоступным сетям активировать VPN, а также использовать дополнительные средства защиты — Touch ID или Face ID.

Не менее важно включить вход на смартфон в несколько этапов с использованием код-пароля. Для этого эксперты советуют придумать несложный пароль, связанный с определёнными словами и цифрами.