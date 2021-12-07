В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски. Два человека погибли

В московском МФЦ произошла стрельба. Два человека погибло, четыре ранено. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску.

«Мужчина выстрелил из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами», — сообщает telegram-канал 112. По данным telegram-канала Baza, помимо двух погибших (в том числе охранник), еще четыре человека ранено, в их числе одна 10-летняя девочка. По словам очевидцев, он зашел в здание и сразу начал стрелять. После этого всех посетителей МФЦ эвакуировали, а стрелка удалось задержать. По одной из версий, у нападавшего был не пистолет, а нож.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже принес соболезнования погибшим. «В МФЦ „Рязанский“ произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — сообщил градоначальник в своем аккаунте в Twitter.