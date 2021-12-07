Миллиардеру в США пожизненно запретили владеть антиквариатом

Согласно заявлению представителя прокуратуры Манхэттена, толстосуму в принудительном порядке придется расстаться с сотнями предметов искусства из своей личной коллекции и всю оставшуюся жизнь даже и не помышлять о приобретении предметов старины.

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Пожизненный запрет на владение артефактами для 81-летнего Стейнхардта в обмен на реальный тюремный срок стал первым в истории подобным судебным прецедентом в США, сообщает ABC News. Причиной необычного наказания стали результаты начатого еще в феврале 2017 года расследования американских властей международной контрабанды антиквариата. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что этот "волк с Уолл-стрит", создавший вокруг себя имидж филантропа и благотворителя, сознательно завладел примерно тысячей предметов старины, которые ранее были похищены и тайком вывезены из 11 стран, а затем вброшены на международный рынок антиквариата без необходимых документов. При том для "заметания следов" имеющих все признаки криминальных сделок знаток финансовых рынков использовал непрозрачные схемы оплаты украденных экспонатов через офшоры на Сейшелах и Мальте.

"Десятилетиями Майкл Стейнхардт демонстрировал оскорбительный аппетит к украденным артефактам, без заботы о законности своих действий, легитимности приобретенных объектов и значительный культурный ущерб, который он причинил своими действиями по всему миру", - заявили в прокуратуре.