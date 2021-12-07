Названы несколько сценариев развития пандемии при «омикроне»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может улучшить, так и ухудшить эпидемиологическую обстановку. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на опрошенных вирусологов.

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Отмечается, что в настоящий момент ученые не обнаружили ни одного летального или тяжелого случая заражения «омикроном». Есть шанс, что население сможет без особых потерь получить антитела к вирусу, и COVID-19 станет сезонным заболеванием. Однако специалисты отмечают, что «омикрон» может обходить сформировавшийся иммунитет, и это делает его потенциально опаснее «дельты».

Как рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, заявления о том, что «омикрон» может помочь завершить пандемию — очень хороший сценарий, однако он пока что не видит для него никаких оснований. Как он отметил, этот вариант вируса способен пренебрегать иммунной защитой, что нивелирует эффективность вакцин. Однако Чепурнов добавил, что если летальных или тяжелых случаев заболевания новым штаммом так и не случится, коронавирус может стать пятой сезонной инфекцией.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский согласился с этим мнением. Он заявил, что штамм, вызывающий легкое течение COVID-19, мог бы проиммунизировать население без больших потерь.