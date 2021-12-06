В Швейцарии одобрили использование капсул для эвтаназии

Капсула Sarco для легальной ассистированной эвтаназии, созданная при помощи 3D-принтера, прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Об этом в интервью изданию Swissinfo рассказал разработчик капсулы и основатель компании-производителя Exit International Филипп Никче.
«В прошлом году мы обратились к старшим консультантам по поводу законности использования Sarco в Швейцарии для оказания помощи умирающим. Была проведена юридическая экспертиза, мы очень довольны результатом», — приводятся в материале слова Никче.
До сих пор в Швейцарии проводилась эвтаназия методом приема внутрь раствора пентобарбитала натрия. В 2020 году данной услугой воспользовались около 1300 человек. У одобренной капсулы Sarco другой подход — без использования контролируемых веществ.
«Капсула активируется человеком изнутри. Ее можно доставить в любое место. После ответа на ряд вопросов, человек ложится внутрь капсулы и в любой момент может нажать кнопку, активировав устройство. Аппарат оснащен механизмом, который заполняет его внутреннее пространство азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21 до 1 процента. Человек чувствует себя немного дезориентированным и даже способен ощутить легкую эйфорию перед потерей сознания. Вся процедура занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья», — отметил Никче.
Он добавил, что на данный момент существует два прототипа Sarco, еще один создается в Нидерландах. При благоприятных обстоятельствах третий вариант капсулы начнут использовать в Швейцарии уже в 2022 году.