В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
39 минут назад

В Швейцарии одобрили использование капсул для эвтаназии

Капсула Sarco для легальной ассистированной эвтаназии, созданная при помощи 3D-принтера, прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Об этом в интервью изданию Swissinfo рассказал разработчик капсулы и основатель компании-производителя Exit International Филипп Никче.

В Швейцарии одобрили использование капсул для эвтаназии
Фото: SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch

«В прошлом году мы обратились к старшим консультантам по поводу законности использования Sarco в Швейцарии для оказания помощи умирающим. Была проведена юридическая экспертиза, мы очень довольны результатом», — приводятся в материале слова Никче.

До сих пор в Швейцарии проводилась эвтаназия методом приема внутрь раствора пентобарбитала натрия. В 2020 году данной услугой воспользовались около 1300 человек. У одобренной капсулы Sarco другой подход — без использования контролируемых веществ.

«Капсула активируется человеком изнутри. Ее можно доставить в любое место. После ответа на ряд вопросов, человек ложится внутрь капсулы и в любой момент может нажать кнопку, активировав устройство. Аппарат оснащен механизмом, который заполняет его внутреннее пространство азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21 до 1 процента. Человек чувствует себя немного дезориентированным и даже способен ощутить легкую эйфорию перед потерей сознания. Вся процедура занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья», — отметил Никче.

Он добавил, что на данный момент существует два прототипа Sarco, еще один создается в Нидерландах. При благоприятных обстоятельствах третий вариант капсулы начнут использовать в Швейцарии уже в 2022 году.

Наука и техника,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители