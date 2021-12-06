В Швейцарии одобрили использование капсул для эвтаназии

«Капсула активируется человеком изнутри. Ее можно доставить в любое место. После ответа на ряд вопросов, человек ложится внутрь капсулы и в любой момент может нажать кнопку, активировав устройство. Аппарат оснащен механизмом, который заполняет его внутреннее пространство азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21 до 1 процента. Человек чувствует себя немного дезориентированным и даже способен ощутить легкую эйфорию перед потерей сознания. Вся процедура занимает около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья», — отметил Никче.