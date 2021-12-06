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1 час назад

РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей

«Роскосмос» предупредил о срывах сроков испытаний ракетных двигателей из-за передачи жидкого кислорода больницам, передает «Интерфакс».

РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей
Фото: ТАССТАСС

В пояснительной записке «Роскосмоса» к проекту постановления правительства РФ «Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода» говорится, что дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков его поставок приводят к смещению сроков испытаний жидкостных ракетных двигателей с 2021 на 2022 год.

«Что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа», - говорится документе.

Госкорпорация предлагает разрешить вводить отсрочки по исполнению контрактов между «Роскосмосом» и Минобороны и избавить исполнителей контрактов от неустоек, связанных с просрочкой обязательств.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в течение трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. При этом он подчеркнул, что «Роскосмос» не намерен прекращать помощь медучреждениям.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Министерство обороны,Роскосмос,Правительство РФ,Интерфакс,
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