РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей

В пояснительной записке «Роскосмоса» к проекту постановления правительства РФ «Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода» говорится, что дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков его поставок приводят к смещению сроков испытаний жидкостных ракетных двигателей с 2021 на 2022 год.