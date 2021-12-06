РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей

«Роскосмос» предупредил о срывах сроков испытаний ракетных двигателей из-за передачи жидкого кислорода больницам, передает «Интерфакс».
В пояснительной записке «Роскосмоса» к проекту постановления правительства РФ «Об особенностях исполнения государственных контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода» говорится, что дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков его поставок приводят к смещению сроков испытаний жидкостных ракетных двигателей с 2021 на 2022 год.
«Что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа», - говорится документе.
Госкорпорация предлагает разрешить вводить отсрочки по исполнению контрактов между «Роскосмосом» и Минобороны и избавить исполнителей контрактов от неустоек, связанных с просрочкой обязательств.