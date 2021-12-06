РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей

«Дефицит жидкого кислорода и неопределённость сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности ведут к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году и смещению на 2022-й», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов.