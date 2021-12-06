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18 минут назад

«Роскосмос»: передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания ракетных двигателей

«Роскосмос»: передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания ракетных двигателей. В госкорпорации подчеркнули, что их придётся сдвигать из-за перенаправления поставок в медицинские организации, борющиеся с коронавирусом.

РФ грозит срыв сроков испытания ракетных двигателей
Фото: НПО ЭнергомашНПО Энергомаш

«Дефицит жидкого кислорода и неопределённость сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности ведут к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году и смещению на 2022-й», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Роскосмос» хочет ввести отсрочки по исполнению всех контрактов между корпорацией и Минобороны, связанных с использованием жидкого кислорода. Исполнителей контрактов в этом случае освободят от неустоек.

Наука и техника,Министерство обороны,Роскосмос,
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