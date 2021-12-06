Биологи выяснили, что в России распространился ранее неизвестный подвид дельта-штамма коронавируса, который обладает двумя мутациями, редко встречающимися среди других разновидностей SARS-CoV-2. Результаты исследований были опубликованы в статье электронной библиотеке medRxiv.

"Наши наблюдения показывают, что фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса, несмотря на генетические свидетельства того, что дельта-штамм проникал в страну несколько раз. В данном случае доминирование варианта AY.122 связано с тем, что он проник в Россию первым, а не имел какое-то преимущество над конкурентами", - пишут эксперты.

Группа молекулярных биологов под руководством профессора "Сколтеха" Георгия Базыкина провела первое детальное исследование истории проникновения и распространения дельта-штамма на территории России. Благодаря данному анализу, получилось открыть необычную особенность, которая отличает российскую часть пандемии от других вспышек этой вариации SARS-CoV-2 в других государствах.

Профессор Базыкин и его коллеги совершили это открытие в рамках масштабного анализа геномов свыше 1,4 тыс. образцов коронавирусной инфекции, полученных от россиян, перенесших дельта-штамм в промежутке между апрелем и октябрем 2021 года. Ученые ознакомились с мелкими мутациями, происходивших в разных регионах РНК коронавируса, а также проследили за тем, как менялась частота их появления с течением времени.

Сравнение геномов российских и зарубежных образцов дельта-штамма SARS-CoV-2 дало неожиданный результат: фактически все пробы вируса, собранные на территории РФ за последние полгода, содержали две уникальные мутации, K81N в гене nsp2 и P45L в гене ORF7a. Они не были обнаружены у подавляющего большинства зарубежных вариаций вируса, за исключением тех, которые были выявлены в ближнем зарубежье.

По данным исследователей, их присутствие говорит о том, что в России распространен ранее неизвестный подтип дельта-штамма, который относится к линии AY.122. Этот вариант COVID-19, как думают ученые, первым проник на территорию России, поскольку к нему относятся все ранние образцы дельта-штамма, выявленные в России в апреле этого года.

Ученые добавили, что высокая распространенность этой вариации ковида указывает на то, что вся текущая эпидемия дельта-штамма коронавируса в России является результатом с единственным эпизодом завоза вируса на территорию страны, что не характерно для большинства других стран. При этом исследователи допускают, что доминирование линии AY.122 стало случайностью, так как она не превосходит другие вариации дельта-штамма в заразности.