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1 час назад

Робот-гуманоид научился улыбаться. Видео

Робот-гуманоид с продвинутой мимикой продемонстрировала британская компания Engineered Arts. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале организации.

«Ameca – это самый передовой в мире человекоподобный робот, представляющий передовые технологии робототехники», – говорится на сайте Engineered Arts.

Разработка Engineered Arts по имени Ameca искусно имитирует человеческую мимику. На кадрах робот открывает глаза, смотрит по сторонам, и на его лице можно заметить удивление и улыбку.

Новейшее изобретение в сфере искусственного интеллекта будет представлено широкой публике на выставке технологических разработок CES в январе 2022 года.

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