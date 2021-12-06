Робот-гуманоид научился улыбаться. Видео

Робот-гуманоид с продвинутой мимикой продемонстрировала британская компания Engineered Arts. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале организации.
«Ameca – это самый передовой в мире человекоподобный робот, представляющий передовые технологии робототехники», – говорится на сайте Engineered Arts.
Разработка Engineered Arts по имени Ameca искусно имитирует человеческую мимику. На кадрах робот открывает глаза, смотрит по сторонам, и на его лице можно заметить удивление и улыбку.
Новейшее изобретение в сфере искусственного интеллекта будет представлено широкой публике на выставке технологических разработок CES в январе 2022 года.