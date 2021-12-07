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36 минут назад

Астрономы предположили, что гелиосфера может выглядеть как круассан

Гелиосфера - это пространство, которое отделяет планеты Солнечной системы от межзвёздного вещества. Американские учёные в недавнем исследовании высказали предположение, что по форме гелиосфера может напоминать круассан.

Астрономы: гелиосфера может выглядеть как круассан
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа исследователей из различных институтов обнаружили, что гелиосфера (некий пузырь, окружающий Солнечную систему и отделяющий её от межзвёздного пространства) может напоминать круассан. Для этого учёные создали несколько компьютерных симуляций гелиосферы на основе имеющихся данных об этом явлении. Проект этот назывался SHIELD. Полученные результаты были опубликованы в издании Astrophysical Journal.

Если судить по итогам моделирования, то можно сказать, что гелиосфера не является стабильной. Предыдущие модели воссоздавали её в виде кометы с хвостом-джетом. Сейчас же оказывается, что она больше похоже на круассан или пончик.

Объясняется нестабильность гелиосферы наличием потоков нейтральных частиц водорода. Когда эти частицы сталкиваются с гелиосферой, они изменяют её форму.

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