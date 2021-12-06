Вирусолог объяснил сильную мутацию «омикрона»

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил в разговоре с "Известиями" , что штамм коронавируса "омикрон" мутировал так сильно, потому что сформировался среди жителей Африки, значительная часть которых заражены ВИЧ.

"В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому "Омикрон", как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций", - сказал он.

Специалист отметил, что по численности населения Африка не уступает Индии, где появился вариант SARS-CoV-2 "дельта". Однако в Африке значительно больше инфицированных ВИЧ. По его словам, "омикрон" может отличаться высокой контагиозностью, так как появился под воздействием ретровирусной терапии, которой лечат от ВИЧ - научился ее обходить.