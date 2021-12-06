В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
35 минут назад

Вирусолог Волчков назвал причину сильной мутации "омикрона"

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил в разговоре с "Известиями", что штамм коронавируса "омикрон" мутировал так сильно, потому что сформировался среди жителей Африки, значительная часть которых заражены ВИЧ.

Вирусолог объяснил сильную мутацию «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому "Омикрон", как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций", - сказал он.

Специалист отметил, что по численности населения Африка не уступает Индии, где появился вариант SARS-CoV-2 "дельта". Однако в Африке значительно больше инфицированных ВИЧ. По его словам, "омикрон" может отличаться высокой контагиозностью, так как появился под воздействием ретровирусной терапии, которой лечат от ВИЧ - научился ее обходить.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила в эфире телеканала CBS, что начальные данные о степени тяжести коронавирусной инфекции вызываемой новым штаммом "омикрон" свидетельствуют о легкой форме заболевания, добавив, что делать окончательный вывод еще рано.

Наука и техника,Наука,Павел Волчков,ВОЗ,CBS,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители