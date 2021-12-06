В Европе призвали ограничить права Маска в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер предостерег о том, что компании Илона Маска могут занять доминирующее положение в новой космической экономике, так как де-факто диктуют в ней свои правила, передает ТАСС.

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Ашбахер призвал страны Европы обеспечить своим компаниям возможности для справедливой конкуренции со SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink.

«В космосе станет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно (…) обеспечить европейским поставщикам (услуг спутниковой связи) равные возможности для справедливой рыночной конкуренции — сказал Ашбахер. — Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, (...) не реагирует достаточно быстро».

По словам Ашбахера, американские регуляторы заинтересованы в американском доминировании в этой сфере, и соответствующие процессы происходят «очень, очень быстро и с большой силой».