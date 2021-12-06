В Европе призвали ограничить права Маска в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер предостерег о том, что компании Илона Маска могут занять доминирующее положение в новой космической экономике, так как де-факто диктуют в ней свои правила, передает ТАСС.
Ашбахер призвал страны Европы обеспечить своим компаниям возможности для справедливой конкуренции со SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink.
«В космосе станет намного больше ограничений, касающихся частот и орбитальных позиций. Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно (…) обеспечить европейским поставщикам (услуг спутниковой связи) равные возможности для справедливой рыночной конкуренции — сказал Ашбахер. — Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, (...) не реагирует достаточно быстро».
По словам Ашбахера, американские регуляторы заинтересованы в американском доминировании в этой сфере, и соответствующие процессы происходят «очень, очень быстро и с большой силой».
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества космических аппаратов. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.