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32 минуты назад

«Одноклассники» запустили сайт с итогами 2021 года

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сайт с итогами года.

«Одноклассники» запустили сайт с итогами 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на специальном сайте в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года.

Первым «Одноклассники» представили раздел «Подарки»: социальная сеть проанализировала активность пользователей в одном из самых любимых и популярных сервисов виртуальных подарков, а также провела традиционный предновогодний онлайн-опрос среди пользователей Рунета.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» в четвёртый раз проведут в режиме онлайн церемонию вручения премии за лучший российский контент «Самый ОК».

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