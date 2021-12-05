8 нетривиальных способов сделать секс великолепным

Автор статьи The Guardian Алексагдра Джонс выяснила у экспертов, в чем заключаются секреты великолепного секса. Исследователи этого волнующего многих вопроса призвали не верить массовой культуре и понять, что в основе интимной близости состояние души, а не физический акт.

В основу статьи легло исследование «Великолепный секс» психолога и сексолога Пегги Кляйнплац и ее коллеги из Университета Оттавы, которые опросили людей разного пола, возраста и сексуальной ориентации, утверждавших, что у них был по-настоящему головокружительный секс. Все они дали схожие описания.

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Полная вовлеченность. Это как медитация, которую можно практиковать и в повседневной жизни. Исследователи выяснили, что каждый десятый человек проверяет телефон во время секса.

Расширить представления о сексе. Следует отказаться от избитых идей о сексуальности и понять, что нравится именно вам. И делать не то, что надо, «по инструкции», а то, что хочется. «Популярная культура имеет очень узкое представление о том, как должен происходить хороший секс», - говорится в статье. На самом же деле сексом может быть что угодно: поцелуи, эротичный разговор, прикосновения или совместное принятие ванны.

Прислушаться к внутренним желаниям. Эксперты советуют осознать свои реальные желания и довериться потаенным эротическим фантазиям. Для того, чтобы узнать, о своих фантазиях, они предлагают уделить время различному сексуальному контенту - журналам, прозе, фильмам – и понять, какая тема при этом постоянно постоянно прокручивается в голове.

Не быть излишне строгими к себе. «Вы идете навстречу той части себя, которая вас беспокоит... Вы должны принять тот факт, что, пусть эта часть и пугает, она существует», - объясняют исследователи.

Быть честным. Для этого нужно открыться партнеру, не бояться рассказать ему о своих желаниях и фантазиях.

Играть в психологические игры. Понимание своих желаний помогает иметь более четкое представление о своих эротических интересах, а также позволяет задействовать интеллект и воображение. Поэтому стоит полагаться не только на физические действия, секс может начаться как фантазия, которая обыгрывается в голове весь день. «Взрослые часто теряют способность выдумывать», — заметили эксперты и советуют ее развить.

Диалог — это основа. Открытый диалог на тему секса нужно начинать еще в начале отношений.