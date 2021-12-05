В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
40 минут назад

Учёный обнаружил неизвестное космическое тело, расположенное на краю Вселенной

Астроном смог увидеть на снимках 1983 года новый космический объект. Предполагается, что он тяжелее Земли и расположен в несколько раз дальше Плутона. Подробнее - в материале «Лайфа».

На краю Вселенной обнаружено неизвестное космическое тело
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В начале XX столетия был запущен проект, направленный на поиск некой планеты X. Как отметил астроном Персиваль Лоуэлл, на Уран должна оказывать влияние ещё одна планета (кроме Нептуна). Эта планета, как предполагалось, тяжелее Солнца в пять раз и находится в 45 раз дальше от Солнца, нежели Земля. В дальнейшем выяснилось, что объект на самом деле в 40 раз дальше от Солнца. А вот по поводу массы учёные долго не могли найти ответ.

Видео дня

Планету X в итоге нашли в 1983 году. Однако уже спустя несколько лет данное открытие опровергли. Связано это было с изменениями данных о планете: она оказалась на 0,5 легче, чем считалось до этого, что можно сопоставить с массой Марса. В итоге исследователи пришли к выводу, что на самом деле всё гармонично и без ещё одной планеты. Кроме того, астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона в 1991 году заявил, что названной планеты X не существует вообще.

Однако затем в 2000-х годах учёные начали обнаруживать за Нептуном различные объекты, имеющие массу, схожую с массой Плутона: это Эрида, Седна, Хаумеа, Макемаке и пр. И в итоге возникло два вопроса: почему эти планеты находятся вдалеке от остальных и почему орбиты у них вытянуты в одном определённом направлении.

В 2016 году исследователи из Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин могли так расположиться в том случае, если бы в той стороне существовала планета, которая в десять раз тяжелее Земли. Они также рассчитали примерные размеры объекта: он оказался, по мнению учёных, чем-то средним между Землёй и Юпитером.

И после данного заявления Майкл Роуэн-Робинсон снова решил изучить снимки 1983 года. На этот раз он обнаружил, что на них есть как минимум три космических тела, которые могли бы являться планетой X. Кроме того, он предположил, что существует один медленно движущийся объект. Его размеры следующие: радиус - минимум в 1,5 раза больше, чем у Земли, масса - в три-пять раз больше «голубой планеты», расстояние до него - 225 астрономических единиц, а период обращения объекта - 20 тысяч лет.

Наука и техника,Константин Батыгин,Майкл Браун,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители