На краю Вселенной обнаружено неизвестное космическое тело

Астроном смог увидеть на снимках 1983 года новый космический объект. Предполагается, что он тяжелее Земли и расположен в несколько раз дальше Плутона. Подробнее - в материале «Лайфа».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В начале XX столетия был запущен проект, направленный на поиск некой планеты X. Как отметил астроном Персиваль Лоуэлл, на Уран должна оказывать влияние ещё одна планета (кроме Нептуна). Эта планета, как предполагалось, тяжелее Солнца в пять раз и находится в 45 раз дальше от Солнца, нежели Земля. В дальнейшем выяснилось, что объект на самом деле в 40 раз дальше от Солнца. А вот по поводу массы учёные долго не могли найти ответ.

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Планету X в итоге нашли в 1983 году. Однако уже спустя несколько лет данное открытие опровергли. Связано это было с изменениями данных о планете: она оказалась на 0,5 легче, чем считалось до этого, что можно сопоставить с массой Марса. В итоге исследователи пришли к выводу, что на самом деле всё гармонично и без ещё одной планеты. Кроме того, астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона в 1991 году заявил, что названной планеты X не существует вообще.

Однако затем в 2000-х годах учёные начали обнаруживать за Нептуном различные объекты, имеющие массу, схожую с массой Плутона: это Эрида, Седна, Хаумеа, Макемаке и пр. И в итоге возникло два вопроса: почему эти планеты находятся вдалеке от остальных и почему орбиты у них вытянуты в одном определённом направлении.

В 2016 году исследователи из Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин могли так расположиться в том случае, если бы в той стороне существовала планета, которая в десять раз тяжелее Земли. Они также рассчитали примерные размеры объекта: он оказался, по мнению учёных, чем-то средним между Землёй и Юпитером.