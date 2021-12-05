Озвучена неожиданная версия появления омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от своего хозяина и потом заразило его мутировавшей версией. Такую неожиданную версию появления новой вариации опасного заболевания озвучил первооткрыватель омикрон-штамма, директор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо (Sikhulile Moyo). Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

«Мы все еще пытаемся понять, каким образом так много мутаций коронавируса произошло за столь короткий промежуток времени, — сказал Мойо. — Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, то поймете, что они накапливались с течением времени».

Одна из теорий ученого заключается в том, что омикрон-штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус жил гораздо дольше, чем это обычно бывает. Другая изучаемая гипотеза сводится к тому, что вирус передался от человека к его домашнему питомцу, относительно быстро адаптировался к новому хозяину, после чего произошло обратное заражение уже сильно мутировавшей версией.