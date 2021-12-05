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1 час назад

Озвучена неожиданная версия появления омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса мог сформироваться внутри животного, которое заразилось от своего хозяина и потом заразило его мутировавшей версией. Такую неожиданную версию появления новой вариации опасного заболевания озвучил первооткрыватель омикрон-штамма, директор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо (Sikhulile Moyo). Об этом сообщает Bloomberg.

Озвучена неожиданная версия появления омикрон-штамма коронавируса
Фото: ReutersReuters

«Мы все еще пытаемся понять, каким образом так много мутаций коронавируса произошло за столь короткий промежуток времени, — сказал Мойо. — Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, то поймете, что они накапливались с течением времени».

Одна из теорий ученого заключается в том, что омикрон-штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус жил гораздо дольше, чем это обычно бывает. Другая изучаемая гипотеза сводится к тому, что вирус передался от человека к его домашнему питомцу, относительно быстро адаптировался к новому хозяину, после чего произошло обратное заражение уже сильно мутировавшей версией.

Повышенный риск: ученые оценили заразность "омикрона"

Тем временем стало известно о том, что у страдающих артериальной гипертензией усугубляется быстрое заражение коронавирусом и развивается более тяжелое течение инфекции в организме. Специалисты отметили, что у гипертоников очень много специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление — одновременно с этим их также использует вирус для внедрения в клетку.

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