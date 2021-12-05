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13 минут назад

Открывший штамм «омикрон» ученый сообщил о его пугающих изменениях

Африканский ученый, открывший «омикрон», заявил, что встревожен скоростью его мутаций. Об этом сообщает Bloomberg. Иммунолог Сихулиле Мойо из Гарвардского института СПИДа заявил, что пока неизвестно, как эволюционировал штамм и насколько заразным он может быть.

Открывший штамм «омикрон» ученый сообщил о его пугающих изменениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мойо заявил на брифинге в пятницу, 3 декабря, что вирусы не накапливают мутации за один шаг. Учитывая глобальное отсутствие адекватного секвенирования коронавируса, сложно понять, как протекало развитие «омикрона».

«Мы все еще пытаемся понять, почему у «омикрона» произошло столь много мутаций за короткий промежуток времени. Если посмотреть на предыдущие штаммы, альфу, бету, можно увидеть, что мутации накапливались с течением времени», - сказал иммунолог.

По его словам, одна из теорий утверждает, что «омикрон» развился у человека с ослабленным иммунитетом, организм которого сохранял вирус гораздо дольше, чем обычно.

Другая гипотеза заключается в том, что штамм мог быть передан от людей животному, а затем вернуться обратно к человеку.

Мойо — один из первых ученых, обративших внимание на новый штамм. Он секвенировал образцы COVID-19 в лаборатории в Ботсване и обнаружил, что некоторые содержат большое количество мутаций. Так ученым стало известно о штамме «омикрон».

Ранее врач назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса.

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