Три безобидных с виду привычки, способных вызвать рак

Автор блога «Следите за здоровьем каждый день» на китайском портале WeChat назвал привычки, которые повышают риск развития онкологии.

Одна из таких привычек - поздно ложиться спать. По информации автора, у таких людей больше вероятность заболеть раком, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.

Также опасность для здоровья представляет современный темп жизни, который вредит нервной системе из-за частых стрессовых ситуаций. Появившиеся в результате раздражительность и депрессии тоже повышают риск развития рака.

Другая привычка, которая может навредить организму - употребление блюд, недоеденных ранее, поскольку в них накапливаются нитриты, способные привести к развитию онкологии.

Также обращается внимание на то, что раз может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезенки.