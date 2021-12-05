В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
54 минуты назад

Три безобидных с виду привычки, способных вызвать рак

Автор блога «Следите за здоровьем каждый день» на китайском портале WeChat назвал привычки, которые повышают риск развития онкологии.

Три безобидных с виду привычки, способных вызвать рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одна из таких привычек - поздно ложиться спать. По информации автора, у таких людей больше вероятность заболеть раком, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.

Также опасность для здоровья представляет современный темп жизни, который вредит нервной системе из-за частых стрессовых ситуаций. Появившиеся в результате раздражительность и депрессии тоже повышают риск развития рака.

Другая привычка, которая может навредить организму - употребление блюд, недоеденных ранее, поскольку в них накапливаются нитриты, способные привести к развитию онкологии.

Также обращается внимание на то, что раз может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезенки.

Помимо этого, в публикации перечислены продукты, которые благотворно воздействуют на организм и препятствуют развитию онкологических заболеваний. К ним относятся помидоры, морская капуста, вишня и киви.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители