Три безобидных с виду привычки, способных вызвать рак

Автор блога «Следите за здоровьем каждый день» на китайском портале WeChat назвал привычки, которые повышают риск развития онкологии.
Одна из таких привычек - поздно ложиться спать. По информации автора, у таких людей больше вероятность заболеть раком, чем у придерживающихся правильного режима сна и бодрствования.
Также опасность для здоровья представляет современный темп жизни, который вредит нервной системе из-за частых стрессовых ситуаций. Появившиеся в результате раздражительность и депрессии тоже повышают риск развития рака.
Другая привычка, которая может навредить организму - употребление блюд, недоеденных ранее, поскольку в них накапливаются нитриты, способные привести к развитию онкологии.
Также обращается внимание на то, что раз может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезенки.
Помимо этого, в публикации перечислены продукты, которые благотворно воздействуют на организм и препятствуют развитию онкологических заболеваний. К ним относятся помидоры, морская капуста, вишня и киви.