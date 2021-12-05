Ученые назвали три мифа о пользе йогуртов

Ученые опровергли несколько мифов о пользе йогурта. Этот кисломолочный продукт не всегда несет организму благо, иногда он может нанести вред, сообщает «МК».

Считается, что йогурт помогает пищеварению и микрофлоре кишечника из-за пробиотиков. Однако канадские ученые выяснили, что в йогурте очень мало пробиотиков, чтобы лечить диарею и поддерживать нормальную работу ЖКТ. Для этого необходимы концентрации, в десятки раз превышающие обычное содержание в йогуртах,

Поэтому после курса антибиотиков йогурты не помогут, это миф. Если полагаться только на разрекламированные пробиотики, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем.

Еще один миф – польза обезжиренного йогурта для фигуры. Часто именно обезжиренные йогурты с наполнителями содержат много сахара и не отличаются от конфет. Вдобавок ранее в Европе исследователи выяснили, что ежедневное употребление обезжиренного йогурта беременными женщинами в полтора раза увеличивало вероятность появления астмы и аллергии у детей.

Кроме того, жирный йогурт на цельном молоке опасен как источник повышенного холестерина.

Эксперты говорят, что в натуральном йогурте не должно быть химических добавок, искусственных красителей и ароматизаторов. Срок годности такого продукта ограничен несколькими днями.