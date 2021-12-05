билайн воплотит идеи участников «Цифрового прорыва» в своих продуктах

В Иннополисе подошел к концу третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который проводится в рамках проекта АНО «Россия — страна возможностей». Среди команд, которые выбрали на финал кейс от компании билайн, победа досталась команде «Уфа столица RNB», а «Hack PRO» и «Кострома NOVA» заняли второе и третье места соответственно.

Фото: Пресс-служба "Билайна" Пресс-служба "Билайна"

В ходе хакатона участникам было предложено придумать мобильное приложение для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, с помощью которого можно будет максимально точно определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым GPS-сигналом. При этом оно должно обмениваться данными с сервером максимально быстро и быть как можно менее требовательно к аккумулятору устройства.

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По словам директора по цифровым продуктам и технологиям Максима Долгова, «Уфа столица RNB» справилась с этим заданием лучше остальных.

«Они предложили простое, но эффективное решение: достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника. И подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы.

Впрочем, остальные финалисты тоже отлично продемонстрировали, на что способны. Команда «Hack PRO» предложила решение на основе сенсоров, а «Кострома NOVA» — корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели.

Долгов отметил, что хотя идеальным вариантом было бы уже полностью готовое к работе приложение, тем не менее, в билайне с интересом ждали любых результатов, не имея четко сформулированных ожиданий от участников.

«Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайна», — сказал Долгов.

По его словам, компания намерена продолжить сотрудничество с представителями команд-победителей с тем, чтобы воплотить их идеи в различных продуктах.

Предложенный билайном кейс оказался весьма интересен участникам хакатона. При этом, как отметил, капитан команды «Уфа столица RNB» Дмитрий Бережнов, данное задание они выбрали не сразу.

«Кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными. И когда мы увидели кейс с координатами, я сказал коллегам, что это то, что нужно. Задача была интересна еще и тем, что пришлось скачивать приложение, собирать данные, фильтровать их и так далее. Мы остались очень довольны результатом», — сказал Бережнов.