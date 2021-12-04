Ученые рассказали, как долго продлится пандемия коронавируса

Коронавирус может циркулировать на планете в течение следующих пяти лет, считают ученые из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Великобритании. Их прогноз опубликовал Daily Mail.
По мнению экспертов, до 2026 года потребуются мониторинг новых мутаций вируса и «активные» меры.
Потом он ослабнет до уровня обычной простуды благодаря прививкам и естественному иммунитету, считают в SAGE.
Что касается нового штамма «омикрон», специалисты пока не пришли к окончательному выводу, вызовает он более или менее тяжелое течение заболевания. Так, врачи в эпицентре распространения «омикрона» в Южной Африке настаивают, что большинство случаев инфицирования являются легкими, хотя количество госпитализаций растет. Для изучения нового варианта коронавируса и эффекта на него разработанных вакцин ученым потребуется еще две-три недели, говорится в статье.
26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира.