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1 час назад

Ученые рассказали, как долго продлится пандемия коронавируса

Коронавирус может циркулировать на планете в течение следующих пяти лет, считают ученые из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве Великобритании. Их прогноз опубликовал Daily Mail.

Ученые рассказали, как долго продлится пандемия коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экспертов, до 2026 года потребуются мониторинг новых мутаций вируса и «активные» меры.

Потом он ослабнет до уровня обычной простуды благодаря прививкам и естественному иммунитету, считают в SAGE.

Что касается нового штамма «омикрон», специалисты пока не пришли к окончательному выводу, вызовает он более или менее тяжелое течение заболевания. Так, врачи в эпицентре распространения «омикрона» в Южной Африке настаивают, что большинство случаев инфицирования являются легкими, хотя количество госпитализаций растет. Для изучения нового варианта коронавируса и эффекта на него разработанных вакцин ученым потребуется еще две-три недели, говорится в статье.

26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира.

Наука и техника,ВОЗ,
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