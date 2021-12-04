Назван самый настораживающий симптом штамма «омикрон»

Нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал о настораживающем симптоме «Омикрон»-штамма коронавируса, передает ОСН.
По словам врача, помимо головных болей и слабости у больных новым штаммом понижается температура. Это может быть связано с поражением сосудов в головном мозге, гипоталамуса или гормональными нарушениями, объяснил Нурисламов.
Поражение сосудов в головном мозге опасно, поскольку при этом снижаются эффективные механизмы терморегуляции и может усиливаться свертываемость крови, что грозит тромбозами, предупредил специалист.
О неспецифических сосудистых поражениях головного мозга могут свидетельствовать нарушение слуха и вкусовосприятия, а также вестибулярные нарушения на фоне сниженной температуры.
При понижении температуры Нурисламов рекомендовал назначать больным адаптогены. До приезда врача врач посоветовал пациентам принять витамин С или выпить кофе, но при этом следить за давлением.
26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Впервые «омикрон» выявили в странах на юге Африки, откуда он распространился в другие страны мира. Нурисламов не сомневается, что южноафриканский штамм коронавируса доберется и до России.