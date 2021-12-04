В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
6 часов назад

Самую первую версию Википедии продадут на аукционе

Как стало известно, на NFT-торгах появился новый интересный лот — самая первая версия домашней страницы Википедии. Её продажей займётся аукционный дом Christie в период с 3 по 15 декабря.

Первую версию Википедии продадут на аукционе
Фото: ReutersReuters

Создана страница была ещё 15 января 2001 года. При этом на продажу будет выставлена не только NFT-версия частички Википедии в виде невзаимозаменяемого токена в блокчейн-сети. Вместе с ней основатель мировой энциклопедии Джимми Уэйлс продаст и компьютер iMac, с которого он впервые запустил свой проект в сети.

Сообщается, что после того, как NFT-токен страницы Википедии из 2001 года будет продан, её вновь разместят в интернете. Пользователи смогут не только посмотреть её, но также и отредактировать. Правда, уже через пять минут внесённые изменения будут «обнуляться».

Наука и техника,Законопроекты,Джимми Уэйлс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители