Первую версию Википедии продадут на аукционе

Как стало известно, на NFT-торгах появился новый интересный лот — самая первая версия домашней страницы Википедии. Её продажей займётся аукционный дом Christie в период с 3 по 15 декабря.

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Создана страница была ещё 15 января 2001 года. При этом на продажу будет выставлена не только NFT-версия частички Википедии в виде невзаимозаменяемого токена в блокчейн-сети. Вместе с ней основатель мировой энциклопедии Джимми Уэйлс продаст и компьютер iMac, с которого он впервые запустил свой проект в сети.