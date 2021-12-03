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1 час назад

В штамме "омикрон" увидели конец пандемии

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров заявил, что появление омикрон-штамма коронавируса, который не вызывает тяжелого течения болезни и легко переносится, можно связать с концом пандемии COVID-19. Об этом эксперт заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В штамме "омикрон" увидели конец пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом станет более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — заявил инфекционист.

Напомним, что штамм B.1.1.529, который получил название «омикрон», обнаружили на юге Африки. По мнению специалистов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавирусной инфекции.

Назван основной симптом штамма COVID «Омикрон»

В ВОЗ объявили о высокой вероятности глобального распространения «омикрона» по всему миру, поскольку зарегистрированы случаи, когда штамму удавалось обходить уже сформированный иммунитет против COVID-19.

Наука и техника,Владимир Никифоров,Федеральное медико-биологическое агентство,ВОЗ,Радиостанция "Говорит Москва",
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