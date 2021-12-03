В штамме "омикрон" увидели конец пандемии

«Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом станет более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — заявил инфекционист.