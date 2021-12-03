Роскомнадзор назвал сумму штрафов для Meta, Google и TikTok

Российские суды с начала 2021 года оштрафовали компании Meta (предыдущее название — Facebook), Google и TikTok на 111,6 миллиона рублей за неудаление запрещенной в России информации. Сумму штрафов для организаций Роскомнадзор назвал «Интерфаксу».

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За отказ удалять запрещенный в РФ контент Google в 2021 году был оштрафован на сумму 37,5 миллиона рублей, Meta Platforms — на 70 миллионов рублей, а TikTok — на 4,1 миллиона рублей. Соответствующее наказание было вынесено компаниям согласно статье 13.41 административного кодекса России.

В регуляторе уточнили, что полностью штрафы оплатил TikTok. Meta выплатил восемь штрафов общей суммой 26 миллионов рублей, а Google — три штрафа на сумму 6 миллиона рублей.

«За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 миллиона рублей, у Google - 13 штрафов на общую сумму 31,5 миллиона рублей», — добавили в Роскомнадзоре.