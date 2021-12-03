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13 минут назад

Эндокринолог назвала главный симптом штамма COVID «Омикрон»

Сильная усталость — один из главных признаков заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Однако для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Назван основной симптом штамма COVID «Омикрон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, медики из ЮАР, которые первыми столкнулись с новым штаммом, выяснили, что сильное чувство усталости — один из главных признаков заражения «омикроном». Этот симптом может возникать как сам по себе, так и при различных заболеваниях, указала врач. Павлова подчеркнула, что пациент не способен самостоятельно определить, насколько серьезно его состояние, поэтому ему необходимо как можно скорее посетить врача.

Отмечается, что этот симптом не отличить от обычной усталости. Врач должен опросить пациента, задать нужные вопросы и понять, что это не обычная физическая усталость или хандра, а именно признаки прогрессирующего заболевания.

Павлова рекомендует не затягивать и сдать тест на COVID-19, если человек неожиданно стал чувствовать ярко выраженную усталость или слабость. Она посоветовала быть настороже и «не пропустить эту историю».

Как рассказала Павлова, ощущение усталости при заражении штаммом «омикрон» может быть вызвано изменениями в иммунной системе, работе головного мозга и в ткани нервной системы.

Она заключила, что вакцинация — единственный способ предотвратить серьезные последствия заражения COVID-19.

Наука и техника,ИА Sputnik,
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