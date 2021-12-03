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1 час назад

NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями

NASA договорилось о проектировании новых космических станций с тремя компаниями — Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman, сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

NASA ищет замену МКС
Фото: NASANASA

«NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия», — указано в сообщении.

Согласно проекту бюджета, на все разработки и проекты по созданию космической станции выделено $415,6 млн. Среди требований к новой станции — возможность размещения и проживание не менее двух астронавтов на регулярной основе в течение шести месяцев и проведение научных экспериментов.

Ранее NASA оценило сроки затопления Международной космической станции в три года.

Согласно плану, станция войдет в атмосферу на точной широте и долготе, чтобы обломки упали над необитаемым регионом, предпочтительно в южной части Тихого океана. МКС будет медленно снижать высоту в течение нескольких лет, а точное время сведения с орбиты б

Наука и техника,NASA,
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