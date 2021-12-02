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1 час назад

Ученые нашли вещество для борьбы с раком кожи

Исследовательская группа из DRI, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета Южной Флориды успешно отследили естественное соединение, борющееся с меланомой. Оно называется “пальмеролид А”, а его источник – микроб, который обитает в асцидиях.

Ученые нашли вещество для борьбы с раком кожи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь мы наконец смогли идентифицировать конкретный микроб, который производит это соединение, что является огромным шагом вперед к разработке естественного лечения рака кожи. Элисон Мюррей Профессор биологии

Они провели несколько циклов секвенирования генома и выявили конкретный его источник. По словам ученых, в будущем это позволит поставить синтез “пальмеролида А” на поток, а значит не будет нужды собирать его в естественной зоне обитания асцидий. Остается еще много вопросов, например, как отдельные виды асцидий и их симбионты, производящие пальмеролид, распределены по ландшафту в Антарктическом океане или какую все-таки роль играет пальмеролид А в экологии этого вида.

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