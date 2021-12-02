Ученые нашли вещество для борьбы с раком кожи

Исследовательская группа из DRI, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета Южной Флориды успешно отследили естественное соединение, борющееся с меланомой. Оно называется “пальмеролид А”, а его источник – микроб, который обитает в асцидиях.

Они провели несколько циклов секвенирования генома и выявили конкретный его источник. По словам ученых, в будущем это позволит поставить синтез “пальмеролида А” на поток, а значит не будет нужды собирать его в естественной зоне обитания асцидий. Остается еще много вопросов, например, как отдельные виды асцидий и их симбионты, производящие пальмеролид, распределены по ландшафту в Антарктическом океане или какую все-таки роль играет пальмеролид А в экологии этого вида.