Как выбрать пульсоксиметр для домашней аптечки

При покупке прибора для измерения сатурации важно найти правильные форм-фактор и размер, а потом проверить документы на устройство, объясняют специалисты. Кому нужен, как выбрать и как пользоваться пульсоксиметром для домашней аптечки, — в материале «Газеты.Ru».

Кому и зачем нужен

Видео дня

Пульсоксиметр - это прибор для измерения концентрации кислорода в крови (сатурации).

"Нормальные значения показателя лежат в пределах 97-100%, снижение до 94% уже является признаком умеренно тяжелого поражения легких, а снижение сатурации ниже 90% - повод к немедленному обращению за медицинской помощью", - объяснил "Газете.Ru" руководитель операционного центра Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Куцый.

Устройство применятся при диагностике коронавирусной инфекции, различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, врожденных пороках сердца и других недугах.

"Наличие пульсоксиметра очень важно для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы, так как можно оценить сатурацию и частоту сердечных сокращений. Чтобы не ошибиться с выбором прибора, всегда обращайте внимание на сертификат и лицензию, которые должны к нему прилагаться", - рассказала консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Мария Сергеева.

Как выбрать

В продаже представлено несколько видов пульсоксиметров, которые прикрепляются либо на палец, либо на запястье.

Между двумя типами устройств нет принципиальной разницы, однако сегодня врачи чаще всего используют пульсоксиметры, которые представляют из себя прищепку для пальца. Такая модель подойдет и для домашнего использования.

Также стоит обратить внимание на форм-фактор - для домашнего использования подойдет переносной пульсоксиметр на батарейках. Существуют и неперемещаемые устройства, которые используются в стационарах.

При покупке устройства важно обратить внимание, для пульсоксиметры для детей и взрослых - разные по размеру. И важно, чтобы устройство подходило по размеру.

Если ребенку измерять уровень кислорода в крови устройством для взрослого или наоборот, то показатель может быть неточным.

Большую роль играет и качество самого прибора - лучше выбирать известные марки и проверять документы.

"Наивно ожидать, что устройство от неизвестного производителя, купленное за две тысячи рублей в интернете, будет работать как профессиональное. Поэтому при покупке прибора старайтесь выбирать устройства известных марок, и обязательно интересуйтесь наличием регистрационного удостоверения Росздравнадзора", - советует руководитель операционного центра EMC Михаил Куцый.

Сколько стоит

Пульсоксиметр — достаточно простой прибор, однако наличие некоторых дополнительных функций, например, встроенная память, делают его дороже.

Так, самая простая модель может стоить от 500 рублей. Детские пульсоксиметры дороже, средняя цена составляет около 2 тыс. руб. Устройства с поддержкой измерения пульса, наличием памяти и другими дополнительными функциями могут стоить от 2,5 до 4 тыс. рублей.

Как использовать

Пульсоксиметр включается и надевается на палец. При измерении важно использовать либо указательный, либо средний пальцы - тогда результат будет точнее.

"Поскольку измерение проводится на пальце руки, значение играет состояние кровотока в конечности. Если есть заболевания, при которых он нарушен, или даже если просто руки человека замерзли – прибор будет очень сильно занижать показания", - отмечает руководитель операционного центра EMC Михаил Куцый.

Чтобы показатели были достоверными, на ногтях не должно быть лакового или гель-лакового покрытия. При этом темный цвет покрытия может значительно повлиять на точность считывания результатов.