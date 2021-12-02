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43 минуты назад

Найден точный способ предсказать смерть

Ученые из Германии разработали анализ крови. Который позволяет предсказать шансы пациента умереть в ближайшие 10 лет, пишет Daily Mail.

Найден точный способ предсказать смерть
Фото: РамблерРамблер

Ученые Института биологии старения имени Макса Планка, проанализировав данные 44 тысяч человек, обнаружили 14 биомаркеров в крови, которые, судя по всему, влияют на риск смерти. Биомаркеры связаны со всем - от иммунитета и контроля уровня глюкозы до циркулирующего жира и воспаления.

Исследование биомаркеров показало, что они с точностью до 83% предсказывают, умрет ли человек в ближайшие 2-16 лет. Для сравнения точность «обычного теста на фактор риска» - 79%.

В исследовании приняли участие взрослые пациенты в возрасте от 18 до 109 лет. Все участники были европейского происхождения. Сроки наблюдения за варьировались от двух до 16 лет. За это время погибло более 5,5 участников.

Ученые надеются, что результаты исследования могут быть использованы для составления плана лечения пациента - например, для оценки того, насколько пожилой человек готов или, наоборот, слаб для операции.

Эксперты назвали результаты «серьезным шагом», но подчеркивают, что требуется гораздо больше исследований, прежде чем тест можно будет использовать в реальной жизни.

Врачи, как правило, могут предсказать, умрет ли человек в течение следующего года, основываясь на таких факторах, как кровяное давление и уровень холестерина. Однако оценка риска смертности человека в течение следующих 5-10 лет является более «громоздкой».

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