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16 минут назад

Интерес к iPhone упал

Apple отказалась от дополнительных заказов на производство новых смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Интерес к iPhone упал
Фото: ReutersReuters

Источники в компании рассказали, что в Apple решили не оформлять дополнительные заказы на производство компонентов для новых iPhone. Инсайдеры отметили, что это вызвано снижением интереса потребителей к флагманам бренда из-за длительного ожидания девайсов в продаже. Как сообщается, многие пользователи оказались разочарованы, что им пришлось слишком долго ждать доставки нового iPhone.

Аналитики отметили, что спрос также мог упасть из-за пандемии коронавируса и инфляции. Кроме того, большое количество пользователей ожидает выхода iPhone 14, который представляется им более серьезным обновлением, чем iPhone 13.

Эксперты подчеркнули, что ранее американская компания уже снижала объемы заказов для своих азиатских партнеров. Например, в октябре Apple сократила план производства на 10 миллионов единиц, отказавшись от намерений поставить на рынок 80 миллионов iPhone до конца 2021 года.

В начале ноября источники в компании сообщили, что Apple отреагировала на дефицит чипов сокращением производства iPad. Также в компании решили пожертвовать выпуском старых моделей iPhone в пользу новых флагманов.

Наука и техника,Apple,
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