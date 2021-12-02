Палеонтологи открыли новый вид динозавра

Новый вид динозавра с необычным хвостом открыли исследователи из Чилийского университета. Это первый анкилозавр, обнаруженный в Южном полушарии. Находку они описали в статье в журнале Nature.

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Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного динозавра в породах мелового периода возрастом 71,7-74,9 млн лет. Скелет сохранился почти на 80%, его нижняя часть была практически нетронутой. Динозавр погиб у реки, возможно, в зыбучих песках, что объясняет сохранность нижней половины. Новый вид получил название Stegouros elengassen - от греческих слов stego (крыша) и uros (хвост). Elengassen же отсылает к обозначению "бронированного зверя" в мифологии местного народа аоник'энков. S. elengassen был анкилозавром длиной около двух метров, с похожим на лист папоротника хвостом с костяными наростами.

"Его хвост был похож на меч, плоский такой, - говорит палеонтолог Александр Варгас, один из ведущих авторов исследования. - Он был немного похож на ацтекскую дубину макуауитль".

Также у динозавра была довольно большая голова с узким изогнутым клювом и стройные конечности с округлыми когтями, больше похожими на копыта. Находка также показывает, что после раскола суперконтинента Пангея в юрский период (201-145 млн лет назад) анкилозавры на образовавшихся Лавразии и Гондване в процессе эволюции стали значительно различаться.