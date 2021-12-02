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21 минуту назад

Палеонтологи открыли новый вид динозавра с "боевым" хвостом

Новый вид динозавра с необычным хвостом открыли исследователи из Чилийского университета. Это первый анкилозавр, обнаруженный в Южном полушарии. Находку они описали в статье в журнале Nature.

Палеонтологи открыли новый вид динозавра
Фото: TwitterTwitter

Палеонтологи обнаружили останки ранее неизвестного динозавра в породах мелового периода возрастом 71,7-74,9 млн лет. Скелет сохранился почти на 80%, его нижняя часть была практически нетронутой. Динозавр погиб у реки, возможно, в зыбучих песках, что объясняет сохранность нижней половины. Новый вид получил название Stegouros elengassen - от греческих слов stego (крыша) и uros (хвост). Elengassen же отсылает к обозначению "бронированного зверя" в мифологии местного народа аоник'энков. S. elengassen был анкилозавром длиной около двух метров, с похожим на лист папоротника хвостом с костяными наростами.

"Его хвост был похож на меч, плоский такой, - говорит палеонтолог Александр Варгас, один из ведущих авторов исследования. - Он был немного похож на ацтекскую дубину макуауитль".

Также у динозавра была довольно большая голова с узким изогнутым клювом и стройные конечности с округлыми когтями, больше похожими на копыта. Находка также показывает, что после раскола суперконтинента Пангея в юрский период (201-145 млн лет назад) анкилозавры на образовавшихся Лавразии и Гондване в процессе эволюции стали значительно различаться.

Найдены странные следы динозавров

Так, таз найденного на территории бывшей Пангеи S. elengassen больше похож на таз лавразийского стегозавра. Длинный клюв для лавразийских анкилозавров тоже не характерен. Также у анкилозавров с Лавразии на хвостах были наросты, напоминающие шипы или булавы, у S. elengassen же наросты имеют форму плоских остеодерм, пары которых сливаются и образуют опасное мощное оружие. Если бы скелет не сохранился настолько хорошо, определить родовую принадлежность S. elengassen было бы трудно.
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