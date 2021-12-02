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1 час назад

Twitter грозит новый штраф на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компании Twitter грозит очередной штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422 Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

Twitter грозит новый штраф на 4 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В суд поступил новый административный протокол в отношении Twitter, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ). По данной статье компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей", - сказали в суде.

Там добавили, что заседание суда по этому вопросу назначено на 16 декабря.

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