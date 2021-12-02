Twitter грозит новый штраф на 4 млн рублей

"В суд поступил новый административный протокол в отношении Twitter, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ). По данной статье компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей", - сказали в суде.