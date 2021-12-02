В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов, сообщает портал WABetaInfo. Эта функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android. В скором времени пользователи мессенджера смогут выбирать различные комбинации цвета кожи для парных смайликов.

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Например, можно будет настроить отображение одного "человечка" со светло-молочной кожей, а тон второго указать смуглым. На данный момент при смене цвета кожи парных эмодзи один тон применяется сразу к двум.