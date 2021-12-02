В Facebook разрешили рекламировать криптовалюту

Компания Meta впервые с 2018 года разрешила рекламу криптовалютных проектов в соцсети Facebook. О пересмотре своей позиции компания написала в официальном блоге. По мнению представителей Meta, за последние годы криптовалютный ландшафт изменился и стабилизировался — в том числе и благодаря государственному регулированию, которое помогло установить более чёткие обязанности и ожидания для отрасли.

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«Мы упрощаем показ рекламы о криптовалюте на нашей платформе, расширяя количество принимаемых нами нормативных лицензий», — сообщается в блоге Meta.

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Теперь рекламу смогут разместить организации, у которых есть одна из 27 лицензий. Ранее условия ограничивались только тремя лицензиями. По словам бывшего сотрудника команды малого бизнеса Facebook, управляющего партнера Fundamental Labs (с 2016 года компания инвестировала $500 млн в индустрию криптовалют) Генри Лава, изменения существенно повлияют на криптоиндустрию и позволят большему количеству инвесторов получить доступ к криптовалютам.

«Мы увидим большее распространение индустрии криптовалют и метавселенной, чем когда-либо прежде», — заявил Лав.

Гендиректор компании Retina AI Эмад Хасан также отметил, что продвижение криптовалютных компаний в социальной сети окажет положительное влияние на блокчейн-индустрию. По его словам, продвижение позволит привлечь больше клиентов, которые смогут конвертировать обычные деньги в цифровые.

В 2019 году Facebook создала компанию Calibra, которая занялась разработкой программного обеспечения для собственной виртуальной валюты соцсети Libra. Токен должен был появиться в начале 2020-го, однако планы соцсети привлекли внимание регуляторов. Libra столкнулась с давлением властей из-за плохой репутации Facebook, связанной с безопасностью персональных данных. Кроме того, регуляторы опасались, что криптовалюта будет использоваться для отмывания денег и других преступных целей.