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41 минуту назад

Гинцбург предрек исчезновение дельта-штамма

Новый штамм COVID-19 под название «омикрон», вероятно, сможет вытеснить вариант «дельта», сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург предрек исчезновение дельта-штамма
Фото: ReutersReuters

Он не исключил, что у новой разновидности коронавируса инкубационный период будет составлять порядка 12-14 дней. Если при этом новый штамм окажется высокозаразным, тогда он будет способен вытеснить «дельта»-штамм и «проиммунизировать население».

Директора Центра считает, что пока рано говорить о том, может ли «омикрон»-штамм поспособствовать окончанию эпидемии коронавируса, так как «необходимы экспериментальные данные».

«Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению», — отметил ученый.

Гендиректор всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый южно-африканский штамм уже обнаружен в 23 странах.

Новая разновидность вируса обладает большим количеством мутаций, что может влиять на его устойчивость к вакцинам и быстроту распространения. В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм «вызывает обеспокоенность».

Наука и техника,Наука,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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