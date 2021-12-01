Стали известны подробности о передаче ФБР данных пользователей WhatsApp

Подробности об этом появились на страницах журнала Rolling Stone , сообщает телеканал "360". В частности, речь идет о WhatsApp и iMessage от компании Apple . Документ ФБР датирован 7 января текущего года. В нем сказано, что именно WhatsApp предоставляет спецслужбам гораздо больше данных о пользователях, чем его аналоги.

При помощи постановления суда следователи получают доступ ко всем основным сведениям, а если есть ордер на обыск — то и к контактам. Также в документе указано, что WhatsApp может каждые 15 минут отправлять информацию об адресатах сообщений, если будет запрос на наблюдение. Речь идет о пересылке неких метаданных, содержание которых не раскрывается.