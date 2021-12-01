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1 час назад

WhatsApp передает ФБР данные пользователей каждые 15 минут

Американская организация Property of the People получила в свое распоряжение официальный документ Федерального бюро расследований США о сотрудничестве правоохранителей с популярными мессенджерами.

Стали известны подробности о передаче ФБР данных пользователей WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности об этом появились на страницах журнала Rolling Stone, сообщает телеканал "360". В частности, речь идет о WhatsApp и iMessage от компании Apple. Документ ФБР датирован 7 января текущего года. В нем сказано, что именно WhatsApp предоставляет спецслужбам гораздо больше данных о пользователях, чем его аналоги.

При помощи постановления суда следователи получают доступ ко всем основным сведениям, а если есть ордер на обыск — то и к контактам. Также в документе указано, что WhatsApp может каждые 15 минут отправлять информацию об адресатах сообщений, если будет запрос на наблюдение. Речь идет о пересылке неких метаданных, содержание которых не раскрывается.

Наука и техника,Apple,ФБР,Rolling Stone,
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