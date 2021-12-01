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2 часа назад

CD Projekt RED выпустит титановые часы в стиле Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED представила наручные часы в стиле Cyberpunk 2077. Страница товара появилась на сайте с официальным мерчем компании.

CD Projekt RED выпустит титановые часы в стиле Cyberpunk 2077
Фото: CD Projekt REDCD Projekt RED

За дизайн часов отвечала польская компания Błonie. Браслет и корпус выполнены из титана, а циферблат — из темного стекла с сапфировым покрытием. Электронные часы работают в двух форматах: 12-часовом и 24-часовом. Кроме того, они водонепроницаемы и выдерживают давление до пяти атмосфер.

Желающие могут предзаказать часы за €440 — доставка будет осуществляться в 2022 году. Кроме того, владельцы часов получат сертификат подлинности в форме NFT-токена.

CD Projekt RED
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