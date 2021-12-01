CD Projekt RED выпустит титановые часы в стиле Cyberpunk 2077

За дизайн часов отвечала польская компания Błonie. Браслет и корпус выполнены из титана, а циферблат — из темного стекла с сапфировым покрытием. Электронные часы работают в двух форматах: 12-часовом и 24-часовом. Кроме того, они водонепроницаемы и выдерживают давление до пяти атмосфер.